Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Devam eden kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle ilçemiz genelinde 27 Kasım Çarşamba günü eğitim-öğretime ara verilmesine, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

Öğretmenler ‘Bir zamanlar biz de öğrenciydik’ dedi, sosyal medyayı salladı Öğretmenler ‘Bir zamanlar biz de öğrenciydik’ dedi, sosyal medyayı salladı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli olması ve gerekli tedbirleri alması istendi.

Kaynak: iha