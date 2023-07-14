Bitlis’in Tatvan ilçesinde Kızılay tarafından “Kan Bağışı Kampanyası” düzenlendi.

Tatvan ilçe merkezinde bulunan Yaşam Alışveriş Merkezi (AVM) önünde düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dün başlayıp pazar gününe kadar devam edecek olan “Kan Bağışı Kampanyası” için Kızılay tarafından vatandaşlara bilgilendirme mesajları iletilerek, kan bağışı yapılmaya davet edildi. Kan bağışına gelen vatandaşlar, uzmanlar tarafından kan bağışının gerekliliği ve sağlık açısından önemi hususunda detaylı olarak bilgilendirildi. Kan bağışı yapan vatandaşlar da, bağışa katkı sunulması çağrısında bulundu.

Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşların 16 Temmuz Pazar gününe kadar 09.30 – 18.00 saatleri arasında devam edecek olan kampanya çerçevesinde kan bağışında bulunabilecekleri bildirildi.