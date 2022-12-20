BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan halkoyunları kursuna gençler yoğun ilgi gösteriyor.

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan halkoyunları kursuna gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hüseyin Çelik Anadolu Lisesinde açılan halkoyunları kursu, gençlerin yöresel oyunları öğrenmesine imkan sunuyor.

Kursla ilgili bilgi veren halkoyunları kursu hocası İbrahim Halil Sönmez, kursların gençler tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Geçmişten günümüze kaybolmaya yüz tutmuş oyunları gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen İbrahim Halil Sönmez, “Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Hüseyin Çelik Anadolu Lisesindeki yaklaşık 20 öğrenciyle Türk halkoyunları ve Bitlis yöresi oyunların eğitimini veriyoruz. Kursumuzun amacı geçmişten günümüze kaybolmaya yüz tutmuş oyunları gün yüzüne çıkarmaktır. Bu doğrultuda mart ve nisan aylarında il ve bölge yarışmaları sonrası Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ya da Milli Eğitim Bakanlığının okul sporları yarışması sonrası Türkiye finalinde yer almak için çalışacağız" dedi.

Halk oyunları kursunu iple çektiklerini dile getiren kursiyer Rukiye Sakin, “Buraya haftada dört gün geliyoruz. Burada yöremize ait olan halkoyunlarını öğreniyoruz. Hedefimiz eğitimimizi aldıktan sonra yarışmalara gitmek ve ilimizi temsil etmek olacaktır. Dersten çıkışta burayı iple çekiyoruz, çünkü burada eğleniyoruz ve istediğimiz şeyleri öğreniyoruz” ifadelerini kullandı.