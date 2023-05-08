21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde futbol müsabakası düzenlendi.

Gençlik Haftası kutlamaları, Milli Mücadelenin 104. yılı etkinlikleri çerçevesinde çeşitli sportif etkinliklerle devam ediyor. Kutlamalar çerçevesinde düzenlenen futbol müsabakasında şampiyon olan takımlara ise 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı günü ödülleri takdim edilecek.

Etkinlikler hakkında bilgi veren Tatvan Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak, Gençlik ve Spor Bakanlığının her yıl düzenlemiş olduğu Gençlik Haftası etkinliklerinin 15-21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde kutlandığını belirterek, “İlçemizde masa tenisi, atletizm, futbol, voleybol ve basketbol branşlarında müsabakalar yapılıyor. 19 Mayıs günü törenimizde ödülleri verilecektir. Lise öğrencilerine, gençler kategorisinde katılımlar sağlanacaktır. İlçemizdeki sporsal etkinlikleri arttırmak, farkındalık oluşturmak için çalışmaktayız. Şu anda liseler arası futbol turnuvasındayız. 10 takımın katıldığı turnuvadayız. Gruplar, yarı final ve finalden oluşuyor ve bugün itibariyle bitiyor. Kazasız belasız bir turnuva olur inşallah” dedi.