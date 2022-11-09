Bitlis’in Tatvan ilçesinde İletişim Uzmanı Özkan Kızılkaya tarafından gençlere yönelik “Etkili Sunum Becerileri ve Diksiyon Eğitimi” başladı.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde İletişim Uzmanı Özkan Kızılkaya tarafından gençlere yönelik “Etkili Sunum Becerileri ve Diksiyon Eğitimi” başladı.

Tatvan’da insanların güzel ve etkili konuşmaları, daha iyi iletişim kurmaları amacıyla İletişim Uzmanı Özkan Kızılkaya tarafından ilçe gençlik merkezinde bulunan gençlere yönelik “Etkili Sunum Becerileri ve Diksiyon Eğitimi” veriliyor. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği eğitime, yaklaşık 60 kişi katılım sağladı. 2 ay sürecek teorik ve uygulamalı eğitimin ardından eğitimi başarıyla bitiren katılımcılara sertifika verilecek.

Hafta sonları verilen eğitime yoğun ilginin olduğunu belirten Kızılkaya, normal hayatta insanların kendilerini yanlış ifade ettiğini ve bunun için eğitimin çok önemli olduğunu söyledi.