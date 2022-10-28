Bitlis’in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi tarafından “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi çerçevesinde tanıtım ve bilgilendirme standı açıldı.

Bitlis’in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi tarafından “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi çerçevesinde tanıtım ve bilgilendirme standı açıldı.

Tatvan Yaşam AVM önünde açılan stantta çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği işbirliği ile hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi anlatıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantta bir yandan bilgilendirici broşürler dağıtılırken diğer yandan ise Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi tarafından özellikle projenin hedef kitlesi olan anneler ve anne adaylarına konunun önemine dikkat çekildi.

Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir de, İlçe Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü ile birlikte standı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili hem bilgi aldı hem de standı ziyaret eden annelere ve ailelere konuyla ilgili bilgi paylaştı.

Konunun önemine dikkat çeken Kaymakam Demir, her türlü uyuşturucu madde ile mücadelelerinin kesintisiz devam ettiğini vurgulayarak, “Uyuşturucu ile mücadelede annelerimiz ve anne adayları başta olmak üzere ailelerimize büyük görevler düşmektedir. Bugün de burada İlçe Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi tarafından uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışması yapıldı. Uyuşturucu madde ile mücadele konusu toplumun tamamını ilgilendiren son derece önemli bir konudur. Bu yüzden mücadelede hepimize önemli görevler düşmektedir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak, onları bu zehirden uzak tutmak için bu mücadeleyi birlikte vermeliyiz. Bizler dışarıda onlara bu zehrin ulaşmasını engellemeye çalışırken, ailelerimizin de içeride çocuklarının davranışlarını izlemelerini, bizimle iletişim halinde olmalarını ve bu mücadelede bize kılavuzluk etmelerini istiyoruz. Ailelerimizin feraseti ve evlatlarına olan sonsuz sevgisiyle bu mücadeleyi başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.