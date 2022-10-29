Bitlis’in Tatvan ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte elma hasadına başlandı.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte elma hasadına başlandı.

Tatvan ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Obuz köyünde yaşayan çiftçiler her sene olduğu gibi bu sene de elma hasadına başladı. Üreticiler, geleneksel yöntemlerle sabahın ilk ışıkları ile birlikte bahçelere giderek elma topluyor. Kasalara doldurulan elmalardan bir bölümü ihtiyaca yönelik evlerin serin alanlarında muhafaza edilirken, birçoğu ise tezgahlarda satışa sunulmak üzere hazır hale getiriliyor. Elmaları toplayarak kışa hazır hale getirdiklerini söyleyen Ömer Maltaş; “Bu yıl ki verimimiz geçen seneye göre daha azdı. Ama buna da şükür. Yine elmalarımızı topladık kışa hazırladık. Nasip olursa seneye de toplayacağız” dedi.

Vatandaşların kışın tüketmek için elmaları toplamaya geldiklerini dile getiren Rıfat Maltaş adlı vatandaş ise, “Buraya 5-6 aile olarak geldik. Kendimiz elma toplayıp kışın tüketmek üzere evimize götürüyoruz” dedi.