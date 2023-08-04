7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası’nda, anne sütünün önemine dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Hastanenin kadın doğum servisi ve çocuk polikliniğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Tatvan Devlet Hastanesi eğitim hemşireleri, anne ve anne adayları ile bir araya geldi. Anne sütünün çocuk sağlığına büyük katkı sağladığına dikkat çekilen etkinlikte, 1-7 Ağustos Emzirme Haftası’nın anne sütü öneminin vurgulandığı bir hafta olduğu anlatıldı.

Etkinlikte annelere ve anne adaylarına hediyeler verildi.