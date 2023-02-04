Tatvan’da akşam saatlerinde şehrin semalarında görülen dolunayın bulutlarla birleşmesi güzel görüntüler oluştururken, büyüklüğü ve parlaklığıyla ilgi çeken dolunay adeta geceyi aydınlattı. Kızıl rengiyle görenleri hayran bırakan dolunay, doğa fotoğrafçısı Vedat Atlı tarafından fotoğraflandı. Atlı’nın objektifine yansıyan gökyüzünde parlaklığıyla adeta göz kamaştıran dolunay görüntülerinde Ay’ın kızılımsı anı kartpostallık manzara oluşturdu.

Meteorolojiden Elazığ ve çevre illere uyarı

Meteorolojiden Elazığ ve çevre illere uyarı

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