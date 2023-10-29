BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde Cumhuriyet’in 100. yılı düzenlenen programla kutlandı.

Cumhuriyet’in 100. yılı münasebetiyle Tatvan Kaymakamlığınca düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Tatvan Kaymakamı Remzi Demir’in makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Tatvan Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi tarafından Tatvan Kültür Merkezi’nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Tatvan Kaymakamı Remzi Demir tarafından günün anlama ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Kaymakam Demir,” İstiklal mücadelemizi zafere taşıyan ve Cumhuriyetimize hayat veren ruh, şimdi de tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi dimdik ayaktadır. Ancak dünyanın başka hiçbir bölgesiyle kıyaslanmayacak öneme sahip olan Ortadoğu, her daim büyük güçlerin mücadelesine şahitlik etmiştir. Bu coğrafya, eşsiz jeopolitik konumu, zengin yeraltı kaynakları, dini ve kültürel dokusuyla tarihin müşahede ettiği, tüm zamanlarda gündemin merkezinde olmuştur. Dünya sathında rol almak isteyen tüm güçlerin bu gizemli ve bereketli bölgeye hâkim olmadan, dünya siyasetine yön veremeyecekleri hepimizin malumudur. Maalesef bugün de coğrafyamız trajedi, ölüm, kaos ve sıkıntılarla karşı karşıyadır. Farklı gruplarca masum insanların, kadınların ve günahsız çocukların sebepsiz yere öldürülmesine içimiz kan ağlayarak tanıklık etmekteyiz. Hal böyleyken, beşeri ve maşeri asaletin timsali olarak Türk milletine geçmişte olduğundan çok daha büyük sorumluluklar düşmektedir. Bizler tarihin bize yüklediği bu görevi layıkıyla ifa edebiliriz, yeter ki gücümüzün, potansiyelimizin, kapasitemizin farkına varalım, birlik ve beraberliğimizi koruyalım. Hiçbir zaman karamsarlığa kapılmayalım. Zira üç kıtada hala bizim hatıralarımız, eserlerimiz, geride kalan izlerimiz konuşulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır. Önünü kesmeye, önüne geçmeye hiçbir hainin, hiçbir düşman emelin gücü yetmeyecektir. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun” dedi.

Konuşma sonrasında program öğrenciler tarafından çeşitli şiirler okunarak, tiyatro ve sinevizyon gösterileriyle devam etti. Program, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere protokol tarafından ödüllerinin verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Programa Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 10. Garnizon Komutan Vekili Binbaşı İlhan Tülü, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aytunç Tayfur, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.