Bitlis’in Tatvan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.
Tatvan Kaymakamlığı bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk bırakılması ile başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.
Törene, Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 10. Komando Tugay Komutanı Vekili Piyade Albay Haşim Bildiş, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.