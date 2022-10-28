Bitlis’in Tatvan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Koşusu düzenlendi.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Koşusu düzenlendi.

Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Cumhuriyet Koşusu, bu yıl da tüm heyecanıyla yapıldı. İlçe genelinde okullar arası yapılan Cumhuriyet Koşusu’na yaklaşık 200 öğrenci katıldı. Gruplar halinde 800 metre ile bin 500 metre arası değişen koşuda sporcular kazanmak için kıyasıya yarıştı. Güvenlik önleminin alındığı koşuda dereceye giren öğrencilere ise madalya ve katılım belgeleri verildi.

Yarışmada; Sadettin Aka Ortaokulundan Elanur Tutumlu, Yelkenli YİBO’da Ahmet Desen, Dumlupınar Ortaokulundan Aslim Gülmez, Benekli Ortaokulundan Selim Gürgar, Nene Hatun Anadolu Lisesinden Kudret Özel, Sosyal Bilimler Lisesinden Muratcan Zeydanlı dereceye girdi.