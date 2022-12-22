Bitlis’in Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bu yıl açılan kurslara 16 bin 446 vatandaş katılım sağladı.

Bitlis’in Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bu yıl açılan kurslara 16 bin 446 vatandaş katılım sağladı.

Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 1 Ocak 2022 tarihinden bugüne ilçede 925 kurs açıldı. “Hayat Boyu Öğrenme” projesi çerçevesinde açılan 925 farklı kursa 9 bin 404 kadın ve 7 bin 242 erkek kursiyer katılım gösterdi. Doğu Anadolu Bölgesinde kurslara gösterilen artış ile toplamda 16 bin 446 vatandaş yararlandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Acar, Hayatın olduğu her yerde Halk Eğitim var” diyerek çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Kazım Acar, “5 yıldır Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde çalışıyorum. 1 Ocak 2022 tarihinden bugüne toplamda 925 kursumuz açılmış. Bu 925 kursumuzda 9 bin 404 kadın ve 7 bin 242 erkek olmak üzere toplamda 16 bin 446 kursiyerimiz bu kurslara katılmışlardır. Kurslarımız mesleki, teknik ve genel kurslar olmak üzere devam etmektedir. Biz kurslarımızı okullarda, halk eğitim merkezi müdürlüğü binasında, cezaevinde, sağlık merkezinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, camilerde, taziye evlerinde ve köylerde açıyoruz. En son olarak da Milli Eğitim Bakanlığımızın Türkiye genelinde başlatmış olduğu Sağlıklı Köy Yaşam Merkezlerinde kurslarımız devam etmektedir. Tatvan’ımıza bağlı Çekmece köyünde de sağlıklı yaşam merkezi, köy yaşam merkezini açtık. Orada şu ana kadar 6 kurs açtık. Buradaki köylü vatandaşlarımız, hanımefendiler evde sıkıldıklarını ve bu kursa gelmekle çok güzel ve keyifli iş yaptıklarını ifade ettiler” dedi.

“Aile ve veli eğitiminde çok ciddi bir rakamı yakaladık”

Kurslarda eğitimin öncelikli olduğunu ifade eden Acar, “Tatvan merkezde 116 kurs açarak bin 890 velimize de bu eğitimi verdik. Velilerimiz eğitime katkıları da sağlanmış oldu. Bu çalışmalarımız güzel bir şekilde devam etmektedir. Özellikle vatandaşlarımız, ilgi duydukları, gereksinim olarak gördükleri ilgi, istirahat kabiliyetlerine göre beceri kurslarına da gelmektedirler. Bununla beraber sosyalleşme açısından bir arada olma, keyifli ve kaliteli bir hayat sürme anlamında da çok güzel vakitler geçirdiklerini hep beraber izliyoruz ve görüyoruz. Velilerimiz kurslara adeta bir terapi şeklinde geldiğini ve çok memnun olduklarını ifade ediyorlardı” diye konuştu.

“Hayatın olduğu her yerde halk eğitim vardır”

Kursiyerlerin yaptıkları ürünleri satıp maddi gelir elde ettiklerini belirten Acar, “ADEM’de açmış olduğumuz kurslarda, örneğin aşçılık kursunda mantı, erişte yapılıyor. Bunların satışı da yapılıyor. Ayrıca kadınların üretmiş oldukları ürünleri sosyal medya üzerinde ve çevredeki vatandaşlara satıyorlar. Bununla beraber Tatvan Belediyesiyle ortaklaşa yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Tatvan’da AVM’de bir dükkân var. Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açmış olduğumuz bütün kurslarda ürettiğimiz ürünleri orada halkın da beğenisine ve satışına sunuyoruz. Yani oradan da vatandaşlarımız hemen gidip ürünlerini rahatlıkla alabiliyorlar. Aşçı yardımcılığı, aşçılık, usta aşçı yardımcılığı ve aşçılık kursu sertifikasını alan bir kişi KPSS sınavına girmek kaydıyla rahatlıkla işe girebiliyor. En fazla da bu konuda rağbet var. Bizim bu konudaki kursumuz hiçbir zaman aralık verilmeden yapıldı. Tabii köylerde de hayvancılıkla ilgili, besi ve arıcılık, ziraat ile ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle ortaklaşa bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda köylerimizde kurslarımız var. Bizim dokunmadığımız hemen hemen hiçbir vatandaş yok. Hayatın olduğu her yerde halk eğitim vardır. Herkes önce halk eğitimden geçiyor. Onun için bu çalışmaları yaparken de vatandaşımıza biz de hizmet götürmekten büyük bir onur duyuyoruz” şeklinde konuştu.