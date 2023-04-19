BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşanıyor.

Bayrama 1 gün kala yoğunluk yaşayan berberler, bayram öncesi sabahın erken saatlerinde açtıkları iş yerlerinde gecenin geç saatlerine kadar çalışarak müşterilerini tıraş ediyor. Bayram tıraşını son güne bırakmak istemeyenler tıraşlarını oluyor. Arife günü berberler sabaha kadar müşterilerine hizmet verecek.

Müşterilerini bayrama hazırladıklarını söyleyen berber Taner Aksoy, bayram öncesi yoğunluktan memnun olduklarını dile getirdi.