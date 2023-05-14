BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından Anneler Günü nedeniyle düzenlenen program yoğun ilgi gördü.

Tatvan Sergi ve Konferans Salonunda düzenlenen programa katılan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kadınların Anneler Günü’nü kutlayarak karanfil verdi. Programda bir konuşma yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, cennetin anahtarının annelerin ayaklarının altında olduğunu söyleyip, bu vesileyle tüm annelerin gününü kutladığını söyledi.

Daha sonra Ankara Üniversitesinden Doç. Dr. Oğuzhan Aydın tarafından söyleşi gerçekleştirildi.

Programa AK Parti Bitlis Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula, AK Parti Bitlis Milletvekili Adayı Turan Bedirhanoğlu, AK Parti Tatvan Kadın Kolları Başkanı Ayşe Altıok ve çok sayıda kadın katıldı.