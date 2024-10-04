BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Anaokulundaki 120 öğrenciye boyama kitabı hediye ederek güvenlik ve polislik mesleği hakkında bilgilendirmede bulundu.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği personeli tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere genel güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca polislik mesleği ile ilgili de tanıtıcı bilgiler paylaşıldı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Tatvan Cumhuriyet Anaokulu ziyaret edilerek, 120 öğrencimize boyama kitabı hediye edilmiş, genel güvenlik tedbirleri ve polislik mesleği hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır” denildi.