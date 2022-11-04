Bitlis’in Tatvan ilçesinde durdurulan araçta 3 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde durdurulan araçta 3 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Aramada, 6 parça halinde toplam 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, iki şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.