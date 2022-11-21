Bitlis’in Tatvan ilçesi Yoncabaşı köyü kırsalında 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis’in Tatvan ilçesi Yoncabaşı köyü kırsalında 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Tatvan ilçesi Yoncabaşı köyü mevkiinde 21.11.2022 günü arazide yapılan araştırma neticesinde yurda yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 28 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan 28 göçmenin sınır dışı işlemleri

Bitlis İl Göç Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.