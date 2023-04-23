Bitlis’in Tatvan’ ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Tatvan Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Şiirlerin okunduğu program minik öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti. Tatvan Uluer İlkokulu öğrencileri tarafından okunan şiirler ve yapılan çeşitli gösteriler büyük beğeni topladı. Tören İlçe protokülünün öğrenciler ve öğretmenler ile hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Programa Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Garnizon Komutan Vekili Kurmay Albay Tahir Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü, Tatvan İlçe Jandarma Komutanı Soner Ergün, kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenciler ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.