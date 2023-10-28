BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde Cumhuriyet’in 100. yılı münasebetiyle 200 metrelik Türk bayrağıyla ‘Fener Alayı Yürüyüşü’ yapıldı.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde düzenlenen “Fener Alayı” programına katılan yaklaşık 3 bin kişi, 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde 2 kilometre yürüyüş yaptı.

Kaymakamlık öncülüğünde, Tatvan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle organize edilen “Fener Alayı Yürüyüşü” programı, Cumhuriyet Caddesi boyunca gerçekleştirildi. Programa katılanlar, ellerinde Türk bayrağı, meşaleler ve flamalarla Tatvan Şehir Stadyumu’ndan Yaşam Alışveriş Merkezi önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sonrası saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla program sona erdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa, Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, gençlik merkezi üyeleri ve sporcular katıldı.

Yürüyüş boyunca 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındığını söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, “Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında Fener Alayı programını gerçekleştirdik. Tatvan Kaymakamlığı öncülüğünde, kurumlarımız ile birlikte bu programı organize ettik. Bu güzel programı yapmak ve vatandaşlarımızın ilgisi bizi çok duygulandırdı ve mutlu etti. Yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişi katıldı. İlçemizde haftalar öncesinden 100. yıl etkinliklerini başlatmıştık ve her gün okullarımızda birbirinde farklı etkinlikler yapılıyordu. Kutlamalar ve etkinlikler yarın da devam edecek. Emeği olan ve destek sağlayanlara teşekkür ediyorum” dedi.