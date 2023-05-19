Bitlis’in Tatvan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yılı coşkuyla kutlandı.

Tatvan spor salonunda düzenlenen program, protokolün törene katılan öğrenciler ile halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılırken, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve gençliğin cevabının okunması, spor ve halk oyunları gösterileri ile ödül töreninin ardından program sona erdi.

Programa Kaymakam Dr. Remzi Demir, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçe protokolü, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.