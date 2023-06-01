Bitlis’in Tatvan ilçesinde “Dünya Tütünsüz Günü” dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü ve Bitlis Yeşilay Şubesi işbirliği ile Van Gölü’nün Tatvan ilçe sahilinde gerçekleştirilen etkinlikle artan sigara tüketimine dikkat çekildi. Etkinlik çerçevesinde Tatvan Sahilinde açılan stant ile spirometre ile karbonmonoksit (CO) ölçümü, tansiyon ve şeker takibi yapılarak, vatandaşlara sigaranın sağlık üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı. Stant çalışmasında ayrıca; karbonmonoksit cihazı ile ölçüm yapılarak, sigara kullanan ve yüksek risk altında bulunan vatandaşlar sigara bırakma polikliniklerine ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattına yönlendirildi.

Düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Maşallah Kınay, “Etkinlikler çerçevesinde sigaranın insan sağlığı üzerinde vermiş olduğu tahribatlara ve çevre kirliliğine vurgu yapıldı. Sadece etkinlikler yapılmasının yeterli olmayacağını, beklenen etkinin oluşturulabilmesi için ülke genelinin tüm kurum ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği içinde hareket ederek topyekûn bir mücadele vererek bu illetten gençlerimizi ve vatandaşlarımızı koruyabileceğimizi dile getirmeye çalıştık. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve ALO 184 Tütün İhbar Hattı hakkında vatandaşlarımızı daha çok bilgilendirmeye yönelik çalışmaların ön planda tutulması gerektiğini vurguladık. Ayrıca etkinlikler çerçevesinde açılan stantlarda sigaranın zararları, ilimizde faaliyet gösteren sigara bırakma polikliniklerinin tanıtımı ile özellikle işletmelerin kapalı alanlarında tütün kullanımı durumunda vatandaşların ihbar hattını araması ya da mobil uygulama olan yeşil detektörün kullanımının yaygınlaşmasının önemine dikkat çektik” diye konuştu.

Tatvan sahilde gerçekleştirilen etkinliklere Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Maşallah Kınay, Tatvan İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Zeynep Betül Sağlam ve Bitlis Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Furkan Yıldıran ile kurum temsilcileri ve gönüllüler katıldı.