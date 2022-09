Bitlis’in Tatvan ilçesinde ilk defa düzenlenen ‘Tatvan Nemrut Krater Gölü Cup’ ulusal tenis turnuvası tüm heyecanıyla devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Tenis Federasyonu ve Tatvan Belediyesi’nin işbirliğiyle kentte ilk defa organize edilen ‘Tatvan Nemrut Krater Gölü Cup’ ulusal tenis turnuvasında heyecan devam ediyor. 29 Eylül Perşembe günü başlayan turnuvaya 23 ilden yaklaşık 200 sporcu katılım sağladı. Eski Ofis Arazisi üzerine inşa edilen tenis kortlarında yapılan çekişmeli maçlar ise tenis severler tarafından da yoğun ilgi görüyor. 4 Ekim Pazar günü sona erecek turnuvada 13 grup birincisi erkek, 5 grup birincisi ise kadınlardan oluşacak. Dereceye giren sporcular Türkiye sıralamasına girerek yurtdışında yapılacak çeşitli turnuvalarda ülkeyi temsil etme şansını yakalayacak.

Cihat Aksu: “Turnuvaya 23 ilden 170 sporcu katılım sağladı”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tenis Antrenörü Cihat Aksu, “29 Eylül’de Türkiye geneli ulusal düzenlediğimiz turnuvaya toplam 23 ilden 170 sporcu katılım sağladı. İstanbul, Ağrı, Şırnak, Şanlıurfa ve çeşitli illerden sporcular katılım sağladı. 29 Eylül sabah sekiz buçukta maçlarımız başladı ve gece 02.00’a kadar maçlar sürüyor. Günde 80 tane maçımız oluyor. Her kortta, 4 tane toplam sahamız var. Her kort sahamızda 20 tane maç oluyor. Ortalama bir maçın bir saat olduğunu düşünürsek 21 saat her kortta maç yapılıyor. Maçlar Pazar günü saat 14.00 veya 15.00 gibi bitecek. Maçların bitiminin ardından kupa törenlerimiz olacak. Toplam 13 grup birincisi erkeklerden, 5 grup birincisi ise kadınlardan oluşacak. Buradaki katılımda elemeli değil. Türkiye geneli ulusal bir turnuva, federasyon ve belediyemizin birlikte düzenlediği bir tür ulusal bir turnuva. Sporcular burada puan toplayacak o puanlar onlara Türkiye sıralamasında yarayacak. Türkiye sıralamasında iyi bir yere geldikleri zaman bu sefer de yurt dışında yani dünya sıralamasında turnuvalara girip orada puan toplamaya başlayacaklar. İnşallah önümüzdeki yıl uluslararası bir turnuva düzenleyeceğiz burada. O şekilde bir söz aldık federasyon başkanından. Yani burada bize destek veren başta Gençlik ve Spor Bakanımıza, kurum amirlerimize, gençlik ve spor il müdürümüze ve gerçekten her zaman yanımızda olan, bizi destekleyen bu güzel tesislerin yapımında çok büyük emekler sarf eden Tatvan Belediye Başkanımız Mehmet Emin Geylani’ye şükranlarımızı sunuyoruz. Çok memnunuz ve çok güzel bir organizasyon oldu. İnşallah önümüzdeki yıl daha güzelini yapacağız. Şimdiden tüm katılımcılara başarılar diliyorum” dedi.

Ulusal turnuvayı düzenlenmesinin amacının ilçenin tanıtımına katkı sunacağını dile getiren Aksu; “Tatvan gibi güzel bir yerde yani güzel bir ilçeyle tanışmaları Tatvan’ı tanımaları ki gelen hocalardan da gerçekten çok güzel dönükler aldık. Biz burayı bilmiyorduk. Harika bir yermiş, harika bir misafirperverlik düzenleniyor bizlere çok memnun oldular. Ve muhtemelen bu insanlar artık tatil yeri olarak buraları seçeceklerdir. Bu da bizler için bizim hem esnaflarımız için hem bizim turizm için hem halkımız için çok güzel bir şey olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Özgürcan Surha: “Böyle kortların aynısını Doğubayazıt’ta da yapılmasını istiyorum”

Tatvan’ı çok beğendiği ve turnuvada çok iyi bir atmosferin olduğunu dile getiren sporcu Özgürcan Surha, “Ağrı’dan 8 takım arkadaşım ile buraya geldim. Bir yıldır bu sporu yapıyorum. Çok iyi bir atmosfer var ve rakipler aynı şekil çok iyi oynuyor. İnşallah buradan Allah’ın izniyle birinci olup gitmek istiyoruz. Daha önceden böyle bir yere gelmemiştim. Böyle bir yeri gelip görmeyip gezmek benim için çok iyi bir şey oldu. Böyle kortların aynısını Doğubayazıt’ta da yapılmasını istiyorum. Allah’ın izniyle böyle bir turnuvanın ulusal bir turnuvanın Doğu Beyazıt’ta da olması dileğiyle. İnşallah bundan sonra sonuçlanır ve böyle iyi bir turnuva, ulusal bir turnuva Doğubayazıt’ta da gerçekleşir. Tatvan çok iyi bir yer daha önceden buraya gelmedim dediğim gibi. Ya geldi gelmemiz de çok iyi oldu. Çok güzel bir yer. Bu sefer daha iyi bir seviyede daha iyi bir şekilde gelip burada tekrar rakiplerimle karşılaşmak istiyorum” şeklinde konuştu.