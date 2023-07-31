Bitlis’in Tatvan ilçesinde yapımına geçen yıl başlanan yeni hükümet konağı binasının Aralık 2023’te tamamlanıp teslim edilmesi hedefleniyor.

İl Özel İdaresi tarafından 21.06.2022 tarihinde ihale edilip 22.07.2022 tarihinde yapımına başlanan yeni Tatvan Hükümet Konağı binasında sona yaklaşıldı. İlçeye özgü modern bir mimari yapıyla inşa edilen hükümet konağının kaba inşaatı tamamlanırken, ince işçiliğinin ise Aralık 2023’te tamamlanıp teslim edilmesi hedefleniyor. İlçenin Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Kültür Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 8 bin metrekarelik arsa üzerine inşa edilen 4 katlı hükümet konağının 6 bin 73 metrekare kapalı alanı bulunuyor. Kaymakamlığın yanı sıra yeni hükümet konağında Vergi Dairesi Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Özel İdare Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Emlak Şefliği yer alacak.

Yapımı devam eden hükümet konağı inşaatını ziyaret eden Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, çalışmalar ve proje hakkında bilgi aldı. Hükümet konağının son durumuyla ilgili bilgi veren Kaymakam Demir, yapımına geçen yıl temmuz ayında başlanan hükümet konağının büyük bölümünün tamamlandığını belirterek, bir aksilik yaşanmaması durumunda aralık ayında tesliminin gerçekleştirileceğini ifade etti. Tamamlanmasıyla birlikte ilçeye modern bir hükümet konağı binasının kazandırılmış olacağını kaydeden Demir, “Yapımına 22.07.2022 tarihinde başlanan yeni Tatvan Hükümet Konağı binamızda artık sona yaklaşıyoruz. Kaba inşaatı tamamen biten hükümet konağımızın iç ve dış ince işlerine geçildi. Takriben bu işlerde en geç aralık ayına kadar tamamlanmış olup, binanın tarafımıza teslimi yapılmış olacak. Hükümet konağı binamız 4 kat ve 6 bin 73 metrekare kapalı alanı bulunmaktadır. Tamamlandığında ilçemize yakışan modern bir bina olmuş olacak. Bu sebeple başta valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle şimdiden yeni hükümet konağımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.