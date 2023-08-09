Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Hakkari’de düzenlenen Minikler Analig Grup müsabakasında Tatvan Güreş Takımı 4 madalya kazanarak takım halinde Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

Bitlis’in Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı güreş takımı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Hakkari’de düzenlenen Osman Bayrakdar Sezonu Minikler Analig Grup müsabakasına katılan Tatvan Güreş Takımı 4 madalya kazandı. 57 kiloda Cesur Çinkılıç’ın 1.’lik, 41 kiloda İsmail Yeltekin, 48 kiloda Abdullah Yıldız ve 62 kiloda Harun Can’ın 3.’lük başarısı elde ettiği müsabakalar sonucunda Tatvan Güreş Takımı 21-24 Ağustos tarihlerinde Yozgat’ta yapılacak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

Elde edilen başarılarla gururlandıklarını ifade eden Tatvan Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak, başarıda emeği geçen sporcu ve antrenörlere tebrik ve teşekkürlerini iletti.