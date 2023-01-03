Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu 1. Kitap Fuarı’nın birinci günü konserlerle sona erdi.

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu 1. Kitap Fuarı’nın birinci günü konserlerle sona erdi.

Tatvan Belediyesi tarafından ilki gerçekleştirilen Tatvan Doğu Anadolu 1.Kitap Fuarı bugün büyük bir törenle başladı. Fuar, Tatvan Belediyesi tarafından kapılarını açtığı andan itibaren Bitlis ve çevre illerden gelen kitap tutkunlarının akınına uğradı. İlk günde fuarı 7’den 70’e binlerce okur sever ziyaret etti. Her görüşün yer aldığı, her fikrin ifade edildiği fuarda akşam saatlerinde ise sanatçı Gönül Dilan sahne aldı. Yaşam Alışveriş Merkezinde gerçekleştirilen konserde merkez hınca hınç doldu. Sevilen şarkıları Kürtçe ve Türkçe seslendiren Dilan, vatandaşlara müzik ziyafeti yaparak unutulmaz anlar yaşattı.

Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen sevilen sanatçıya fuara katıldığı için memnuniyetlerini dile getirerek çiçek takdiminde bulundu.

Konser halayların ve türkülerin ardından sonra erdi.