BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesi bünyesinde ‘Sigara Bırakma Polikliniği’ açıldı.

Çarşamba ve perşembe günleri öğleden sonra göğüs hastalıkları uzmanları Dr. Hacer Akşit Yaşar ve Dr. Şerife Kaya tarafından sigara tiryakilerine, sigarayı bırakma konusunda hizmet verecek. Çağımızın büyük sorunlarından biri olan tütün ve tütün ürünlerini kullananlara yönelik hastane bünyesinde sigara bırakma polikliniği kurduklarını belirten Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, “Sigara kullananlara öncelikle göğüs hastalıkları polikliniklerimizde muayene ve tetkikler yapılacak. Tütün bağımlılık anketi (Fagerström Nikotin Bağımlıklık Testi) uygulanacak ve bağımlılık derecesine göre kişiye özel tedavi yaklaşımları planlanacaktır. Alo 171 aranarak da destek alabilecek olan danışanlar, aynı zamanda MHRS ve 182 sisteminden randevu alarak hafta içi çarşamba ve perşembe günleri hizmet alabilecekler” dedi.