9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında stant açıldı.

Hasta, hasta yakınları ve hastane personelinin organ bağışında bulunmalarını teşvik etmek amacıyla kurulan standı, Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı ve yönetim kadrosu ziyaret ederek destek verdi. Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, organ bağışının önemine dikkat çekerek, “Organ bağışı, yalnızca bireylerin değil, toplum olarak hepimizin üzerine düşen büyük bir sorumluluktur. Bağışlanan her organ, hayata umutla tutunmaya çalışan hastalar için yeni bir yaşam anlamına gelmektedir. Hastanemizde açmış olduğumuz organ bağışı standı, hem hastane çalışanlarının hem de hasta ve yakınlarının bilgi edinmeleri ve organ bağışı hakkında bilinçlenmelerine imkan sağlarken, organ bağışı ile ilgili merak ettikleri sorulara yanıt bulabiliyor, bağış işlemini başlatabiliyor veya bağışçı olmak için gerekli yönlendirmeleri alabiliyorlar. Etkinlik çerçevesinde hasta ve hasta yakınlarına dağıtılan broşürlerle organ bağışının nasıl gerçekleştirildiği, kimlerin organ bağışında bulunabileceği ve organ bağışının hangi organları kapsadığı konularında detaylı bilgiye sahip olabiliyorlar” dedi.