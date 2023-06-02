Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından konservatuar eğitimleri çerçevesinde açılacak olan 16 kurs için başvurular başladı.

Tatvan Belediyesi tarafından yapılan konservatuar merkezi, öğrencilere hizmet vermeye başlıyor. İşletme Mahallesi’nde bulunan Tatvan Belediyesi Konservatuar Merkezi’nde çocuklar için piyano, gitar, keman, görsel sanatlar (resim), halk oyunları topluluğu ve çocuk korosu kursları verileceği belirtildi. Yetişkinlerde ise piyano, gitar, keman, mey, ritim, halk oyunları topluluğu, Türk halk müziği korosu ve Türk sanat müziği korosu kurslarının yer alacağı kurslara başvuru için son tarihin 18 Haziran 2023 Pazar günü olduğu bildirildi.

Ücretsiz olacak kurslar için kayıtların da Tatvan Belediyesi Fuat Sezgin Bilgi Evinden alınacağı kaydedildi.