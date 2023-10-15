Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Yönetim Kurulu ve meclis üyelerinden oluşan bir heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa’nın Salihli ile Bolu’nun Gerede ilçelerine ziyaretler gerçekleştirdi.

Ziyaret programına ilk olarak Manisa’nın Salihli ilçe ziyaretiyle başlayan TATSO Başkanı Bilal Adabağ başkanlığındaki TATSO heyeti, ilçedeki programları çerçevesinde Salihli Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Salihli TSO Başkanı İbrahim Yüksel ve heyetiyle bir araya gelinen ziyarette iki kurumun işbirliği yapabileceği konularda fikir alışverişi yapıldı. Ardından TATSO heyeti, Salihli TSO Yönetim Kurulu ve meclis üyelerinin eşliğinde Salihli Organize Sanayi Bölgesini ve burada bulunan fabrikaları ziyaret ederek, üretim ve ihracat hakkında bilgi aldı. Yapılan kültür gezisi ile ilçedeki program tamamlanırken, TATSO Başkanı Bilal Adabağ ve Salihli TSO Başkanı İbrahim Yüksel tarafından karşılıklı hediye takdimleri yapıldı.

Salihli ziyareti sonrası temaslarına Bolu’nun Gerede ilçesinde devam eden TATSO heyeti, burada da kardeş oda Gerede Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde Gerede TSO Başkanı

Ersin Kaşka ve yönetimiyle bir araya gelen TATSO heyeti toplantı gerçekleştirdi. Ziyarette iki kurumun işbirliği yapabileceği konularda fikir alışverişi yapılırken, özellikle iki kuruma katkı sunacak ortak AB Projeleri konusunda işbirliği yapılmasına karar verildi. Ardından ortaklık kültürünün yaygın olduğu ilçedeki helal sertifikalı jelatin üretimi gerçekleştiren fabrika başta olmak üzere örnek işletmeler ziyaret edilip çalışmalarla ilgili bilgi alındı.

Ortaklık kültürü ile kurulan fabrikaların ilçe ekonomisine büyük katma değer kazandırdığını gördüklerini kaydeden Başkan Bilal Adabağ, bölgede de benzer örnek uygulamaların teşvikinin önemli olduğunu vurguladı.

TATSO heyeti, Gerede TSO ziyareti sonrasında ise Gerede Kaymakamı Fatih Kaya ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’a ziyaretler gerçekleştirip temaslarını tamamladı.

Ziyaret programlarının oldukça verimli geçtiğini kaydeden TATSO Başkanı Bilal Adabağ, odalar arasında kurulan ikili ilişkiler sayesinde ileri ki süreçlerde her iki odanın üyelerine katkı sunacak güzel işlere imza atılacağına inandığını ifade etti. Ziyaret sayesinde yapılan örnek yatırımları yerinde görme ve analiz etme imkanı bulduklarını kaydeden Adabağ, misafirperverlikten ötürü teşekkürlerini ileterek benzer saha ziyaretleri ve fikir alışverişlerinin devam edeceğini vurguladı.