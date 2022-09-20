Sürücüler ve vatandaşların daha rahat ulaşım sağlamlarını amaçlayan Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi’nde cadde ve sokakları asfaltladı.

Sürücüler ve vatandaşların daha rahat ulaşım sağlamlarını amaçlayan Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi’nde cadde ve sokakları asfaltladı.

Gebze Belediyesi vatandaşların daha konforlu seyahat edebilmeleri için ilçe genelinde sıcak asfalt serim, üstyapı ve bakım-onarım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalar neticesinde Tatlıkuyu Mahallesi’nde cadde ve sokaklarda sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Ekipler aynı zamanda Gebze’nin kırsal mahalleleri Pelitli ve Muallimköy’de yeni imar yolu açım çalışmalarının yanı sıra üstyapı imalatı da yaptı.