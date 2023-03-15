DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü tatlı sularda avlanma yasağının 15 Mart itibariyle başladığını duyurdu.

Sazan, Kadife, Şiraz ve Yayın gibi iç su balıklarının av yasağı başladı. Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Ticari ve amatör avcılığı düzenleyen tebliğlere göre; iç sularımızda 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında yasak uygulanacaktır. Akarsularımızda oltayla Tatlısu Kefali ve Gümüş Balığı avı serbesttir. Yasağın başladığı tarihte elinde Sazan, Kadife, Şiraz ve Yayın balıkları bulunan satış ve toplu tüketim yerleri tesisinin bulunduğu yerdeki İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurarak yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içerisinde stok tespiti yaptırmaları ve 22 Mart 2023 tarihine kadar stoklarını tüketmeleri veya satışını durdurmaları gerekmektedir. 15 Haziran’a kadar sürecek olan av yasağı döneminde yasak türleri avlayan veya satan balıkçılara idari para cezasının yanında yasaklı ürüne ve av aracına el koyma işlemi uygulanacaktır” denildi.