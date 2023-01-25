Bursa’nın İnegöl ilçesinde tatlı imalathanesinde tüp patlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tatlı imalathanesinde tüp patlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Yenice Mahallesi Orta Sokak’ta faaliyet gösteren tatlı imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre, tüpün patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler bir anda işyerine yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ile 112 ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle işyerinin camları kırıldı. Yangın nedeniyle işyerinde çalışan yabancı uyruklu işçi Ahmet Teyri’nin (40) ellerinde ve yüzünde 2. derece yanıklar oluştu. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdü. Yangın sonucu işyeri kullanılamaz hale geldi. Yaralının tedavisine yanık ünitesinde devam edildi.

Öte yandan patlama anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.