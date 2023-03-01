Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 147 yıllık lezzetiyle Tatlan Helva, 20-24 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri Dubai World Trade Center’da gerçekleştirilen Dubai Gulfood 2023 Gıda Fuarı’nda yer aldı.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 147 yıllık lezzetiyle Tatlan Helva, 20-24 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri Dubai World Trade Center’da gerçekleştirilen Dubai Gulfood 2023 Gıda Fuarı’nda yer aldı.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 147 yıllık lezzetiyle Tatlan Helva’nın 5’inci kuşak temsilcisi olan Bahar Yurt, 22 yıldır helva sektöründe başarısıyla adından söz ettiriyor. Tatlan markasıyla helva lezzetini dünyada 20 ülkeye taşıyan şirketin Genel Müdürü Bahar Yurt, 20-24 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri Dubai World Trade Center’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olan Dubai Gulfood 2023 Gıda Fuarı’nda Tatlan helvalarıyla yer aldı.

Tatlan Helva tarafından dünyanın pek çok ülkesinde beğeniyle tüketilen birbirinden çeşit lezzetli helva çeşitlerinin yanı sıra şeker ilavesiz Hurma ile tatlandırılmış Kara Mürverli Helva fuar süresince sergilendi.

Tatlan Helva standında özellikle şeker ilavesiz Hurma ile tatlandırılmış Kara Mürverli Helva Araplar tarafından büyük rağbet görürken, damak lezzetiyle Araplara eşsiz lezzet sundu.