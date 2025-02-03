Gördes’in Güneşli Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Batuhan Demir, bir zamanlar halıcılığın merkezi olan Gördes’te tatillerde annesiyle beraber halı dokuyor.

İki haftalık ara tatilin sona ermesiyle okullar ikinci öğrenim dönemine başladı. Bir zamanlar halıcılığın merkezi olan ve halen bazı evlerde dokunan Manisa’nın Gördes ilçesinin Güneşli Mahallesinde, kadınlar halı dokumaya devam ediyor. Güneşli Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Batuhan Demir de, tatilini annesiyle halı dokuyarak geçirdi. Halı dokumaktan zevk aldığını dile getiren Batuhan Demir, "Kendimi bildim bileli annemler halı dokuyorlar. Ben de tatil dönemlerinde derslerden kalan vaktimi halı dokuyarak geçiriyorum. Böylelikle hem halı dokuma kültürünü yaşatmış oluyor hem de anneme yardım etmiş oluyorum." şeklinde konuştu.

Yevmiye 300 TL

Sabahın erken saatlerinde halı dokumaya başlayan kadınlar, yaklaşık 3 bin düğüm atarak 300 TL para kazanıyor. Yevmiyenin yetersiz olduğundan şikayet eden halı dokuyucuları, az da olsa aile ekonomisine katkıda bulunmak için halı dokuduklarını belirtiyor.