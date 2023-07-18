Mersin Erdemli’de deniz, kum, güneşle birlikte mavi ile yeşilin buluştuğu yer olan Talat Göktepe Tabiat Parkı’na yapılan bungalov evler ile glamping çadırlarda 5 yıldızlı tatil keyfi ortamı oluşturuldu.

Erdemli’de çamlık olarak bilinen Talat Göktepe Tabiat Parkı’nda doğayla iç içe tatil yapmak isteyenler için kollar sıvandı, doğayla uyumlu proje planlandı. Erdemli Belediyesi himayesinde, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın hibe desteği Mersin Üniversitesi iş birliği ile ’Bungalov ve Glamping Projesi’ hayata geçirildi. Çam ağaçlarının altında, şifalı kara kumu ve denize yürüme mesafesinde hayata geçirilen proje uygun tatil yapmak isteyenlerin gözdesi haline geldi. Kamp alanına gelen vatandaşlar kendi karavan ve çadırında konaklayabildiği gibi bungalov ve glampinglerde de tatilin tadını doyasıya çıkarmaya başladı.

Hayata geçirilen bungalov ve glampinglerde mini mutfaktan, klimaya varıncaya kadar tatilde ihtiyaç olabilecek bütün detaylar düşünüldüğü belirtildi. Restoran, fırın, market ve çocuk oyun grubunun da yer aldığı Talat Göktepe Tabiat Parkı’na gelen misafirlerin buradaki imkanlardan yararlanarak tatilin keyfini yaşadığı kaydedildi.

"Çamların arasında 5 yıldız otel konforunda tatil"

Yeni turizm trendlerini hayata geçirmek için gayret ettiklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, mavi ile yeşilin kesiştiği noktada doğa dostu bir proje hayata geçirdiklerini ifade etti. Başkan Tollu, “Erdemlimiz denizi, kumu, güneşi, tarihi güzellikleriyle turizmin gözde merkezlerden bir tanesi. Fakat turizmde de yeni bir anlayış var, bu yeni anlayışı Erdemlimizde yerleştirmeye çalışıyoruz. Erdemli’de çamlığımızda kumun, güneşin ve çam ağaçlarının içerisinde oluşturduğumuz 28 tane glamping ve bungalovlardan oluşan konaklama tesisimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş durumdayız. Yeni bir turizm anlayışıyla inşallah Erdemlimize, yeni bir ahenk, yeni bir heyecan, yeni bir güzellik katmaya devam ediyoruz. Glamping ve bungalovlarımızda aynı anda 5 tane insanımızı misafir edebilme imkanımız var. Glamping ve bungalovlarımızın içerisinde 5 yıldızlı otel konforunda ne varsa, bizim konaklama tesisimizde aynı lüks var. Fakat beş yıldızlı otelden avantajımız çam ağaçlarının içerisinde, doğayla baş başa güneşin, kumun ve denizin güzelliklerini yaşama imkanı sunuyoruz insanlarımıza. Güneşin, kumun, denizin, çam ağaçlarının içerisinde doğayla iç içe tatil yapmak isteyenleri ve çok daha ucuza tatil yapmak isteyenleri Erdemli’ye bekliyoruz” dedi.

"Aile için gelinebilecek bir yer"

Doğayla iç içe tatil yapmanın keyifli olduğunu ifade eden Ali Eşref Kuzu, “Biz Hatay’dan geliyoruz, depremden sonra uzun süredir Hatay’dayız. İki gün bir boşluğumuz oldu, çok güzel bir ortam oldu. Bizim için de bayağı bir psikolojik destek oldu. Gayet uygun geldi, gerçekten çok güzel. Alanı da çok geniş, ferah bir yer. Aile için gelinebilecek bir yer” diye konuştu.

Mersin’in güzelliklerini görmeye geldiğini ve çok beğendiğini ifade eden Şükrü Bağ ise, “Yani Mersin böyle bir şeyi hak ediyordu ama gezip gördüğüm zaman çok daha güzel olduğunu gördüm. Zaten Mersin halkından ve çevre illerden, ilçelerdeki halktan da bu tarz beklenti vardı, çok güzel olmuş, çok beğendim. Dome glampingler var, ayrıca normal yine bungalov evler var. İçlerini gezdim çok beğendim, çok güzel” şeklinde konuştu.

Öte yandan, bungalov evler ve glamping çadırlarda konaklamak isteyenlerin, erdemliekoturizm.com.tr adresi üzerinden online ve +90 324 404 09 55 numaradan rezervasyon yapabildiği belirtildi.