Karabük’te tatilin son gününü değerlendirmek isteyen çocuklar ve vatandaşlar, 2 bin metre rakımlı Keltepe Kayak Merkezi’ne çıkarak eğlendi. Vatandaşlar yanlarında getirdikleri kızaklarla kayarak tatilin son gününün tadını çıkardı. Henüz kayak pistlerinin açık olmaması nedeniyle vatandaşlar telesiyeje de binerek eşsiz manzarayı seyretti.

Karabük’te, yarıyıl tatilinin son gününde vatandaşlar Keltepe Kayak Merkezi’ne akın etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.