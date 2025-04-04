9 günlük bayram tatilinin 6 günlük bilançosu ortaya çıktı. 57 kişinin hayatını kaybettiği trafikte, 6 bin 533 vatandaşın ise yaralandığı bildirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinin ilk 6 günündeki trafik raporunu kamuoyuyla paylaştı.

542 trafik kazasının meydana geldiği tatilde, 10 kişinin hayatını kaybettiği, 790 vatandaşın ise yaralandığı belirten Bakan Yerlikaya, "Bayram, sevdiklerimizle paylaşacağımız en özel anlardır. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. " ifadelerine yer verdi.

Bayram tatili geri dönüş yolculukları başladı. Bugün trafik yoğunluğu tekrar artıyor. Ramazan Bayramı tatilinin 6. günü (Perşembe) 542 trafik kazası meydana geldi. Maalesef

⛔️ 10 vatandaşımız hayatını kaybetti,

⛔️ 790 vatandaşımız ise yaralandı. Bayram tatilinin ilk 6… pic.twitter.com/l6GGyVmDzH — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 4, 2025