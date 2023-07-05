Tüketiciyi Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Derneği Başkan (TÜKBİLDER) Sülahi Özalp, tatile çıkacaklara uyarılarda bulundu.

Tatil planları yapan tüketicilerin, mağdur olmamak adına erken rezervasyon reklam kampanyalarına karşı dikkatli olmasını isteyen Özalp, “Yaz aylarının gelmesiyle tatil rezervasyonları yapılması konusunda reklam kampanyaları hız kazanmıştır. Tatil planları yapan tüketicilerimiz, mağdur olmamak adına erken rezervasyon reklam kampanyalarına karşı dikkatli olmalıdırlar. Tüketicilerimiz, tatil planlarını yapmadan önce, iyi bir araştırma yapmalıdır. Tatile gidecek olan tüketicilerimiz, huzurlu bir tatil geçirebilmek için bulundukları yerdeki seyahat acentesinin güvenilir olmasına ve acentenin TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği) üyesi olup olmadığına dikkat etmelidirler. Ülkemizdeki seyahat acenteliği faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için; 1618 sayılı Seyahat Acenteliği ve Seyahat Acenteliği Birliği Kanunu’nun 4. ve 32. maddeleri gereğince T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi alınması ve TÜRSAB’a üye olunması zorunludur. Ayrıca çeşitli otel konaklama ve seyahat acentesi reklamlarında yer alan otel yıldız sayılarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, başka bir deyişle, tüketicilerin tatil ve konaklama için hizmet satın aldıkları otellerde, yıldız sayısına inanarak belli bir standartta tatil hizmeti almaları beklenirken kötü bir sürprizle karşılaşmamaları için söz konusu yıldız sayılarının “Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli olup olmadığını araştırmaları, örneğin oteli pazarlayan acenteden bu konuda kendilerine güvenilir bir bilgi verilmesini talep etmeleri gerekmektedir. Yanıltıcı yıldız sayısı ile yapılan otel reklamları hakkında re’sen ve şikâyet üzerine Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde bağımsız bir kurul olan Reklam Kurulu inceleme ve denetim yapmakta, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar edici ticari reklam ve ilanlara idari para cezası, durdurma, düzeltme ve reklamları 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulamaktadır. Tüketiciler, böyle bir durumla karşılaştıklarında Reklam Kurulu Başkanlığı’na doğrudan şikayette bulunabilme ve ödedikleri ücretleri ayıplı hizmet kapsamında Tüketici Hakem Heyetlerine yapacakları başvurular ile geri alabilme hakkına sahiptirler” dedi.

"Acente sözleşmelerini mutlaka inceleyin"

Acenteden, tesis ve tesisteki hizmetler ile ilgili detaylı bir bilgi talebinde bulunulması gerektiğinin altını çizen Özalp, “Tatilinizi geçirmeyi düşündüğünüz otelin hizmetleri konusunda tatil paketini satın alacağınız acenteden, tesis ve tesisteki hizmetler ile ilgili detaylı bir bilgi talebinde bulunun. Hangi tesiste kalacağınıza karar verdikten sonra ise seyahat acentesine yapmış olduğunuz ödeme karşılığında size verilen sözleşmeyi de detaylı olarak mutlaka inceleyin. Bu sözleşmede, rezervasyonun başlangıç ve bitiş tarihi, kişi sayısı, ücretli ve ücretsiz çocuk sayısı, fiyat ve ödeme koşulları, tesis adı, konaklama, oda tipi, odaların deniz, havuz veya kara manzaralı tatil boyunca geçerli olacak seyahat sigortası, tatil bölgesinde acenteyi temsil eden şirketin ilgili iletişim numaraları gibi bilgilerin kesinlikle yer alması gerekmektedir. Yapacağınız sözleşmenin bir nüshasını mutlaka ıslak imzalı şekli ile alın”dedi.

"Acentelerin TÜRSAB üyesi olmasına dikkat edilmelidir"

Özlap, konuyla ilgili konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğer tatilinizi her hangi bir acente kanalı ile değil de, doğrudan otel ile bağlantıya geçerek almayı tercih ederseniz de biraz daha dikkatli olmak durumundasınız. Ancak doğrudan tesislerden fiyat talep ederek yapacağınız rezervasyonlar genellikle telefon ile gerçekleştiğinden, olası yanlış anlaşılmalara karşı rezervasyonları tüm detayları ile en azından e-posta yoluyla ve mutlaka karşıdaki kişinin adı ve soyadı mailde yer alacak şekilde yazışma yapmayı tercih edin. Bu şekilde yapacağınız rezervasyonlarda muhatap olacağınız kişinin doğru ve ilgili kişi olduğundan emin olmak için ödeme yapmadan önce telefonla da kontrolünü sağlayın. İnternet sitesinden, tatil paketini satan seyahat acentesinin kataloğunda ya da internet sitesinde de bu bilgilere erişmek mümkündür. Hem broşürlerde hem de internet sitelerinde yer alan hizmet vaatleri iyice incelenmeli, hatta konaklama yapılacak tesis ile ilgili, daha önce bu tesiste konaklama yapan misafirlerin deneyimleri de internetten takip edilmeli, yorumlar okunmalıdır. İnternet üzerinden satılan tatil paketi ile ilgili doğrudan hizmet verecek otelle temasa geçilmeli. İnternet üzerinden tatil yörelerinde konaklama yeme, içme ve diğer aktiviteler hizmeti alacak olan tüketicilerimizin dikkatli olmaları gerekmektedir. Öncelikle internet üzerinden konaklama gibi tatil hizmeti alacak tüketicilerimizin görsellere bağlı kalmadan konaklama gibi hizmet sunacak olan turizm seyahat acentelerinin TÜRSAB üyesi olmalarına dikkat edilmeli. İnternet üzerinden tatil hizmeti satın alacak olan tüketicilerimizin aynı bölgelerde ve aynı emsallerde hizmet verecek olan firmalar asında ki fiyat farlılıkları konusunda da dikkatli olunmalıdır. Turizm seyahat acenteniz ya da doğrudan konaklama satın aldığınız tesis size bu bilgileri tam ve eksiksiz olarak Türkçe dilinde yazılı olarak vermek zorundadır. Ayrıca, sözleşmede paket tur düzenleyicisi veya aracısı ve varsa temsilcisi ile katılımcının adı veya unvanı, açık adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri yazılması gerekmektedir. Sözleşme ve bilgilendirmenin şekli yazılı veya mesafeli olarak kurulan paket tur sözleşmeleri ve yapılan bilgilendirmelerin, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi ve bunların bir örneğinin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile katılımcıya verilmesi zorunludur. Tatil dönemlerinde mağdur olan tüketicilerimizin pek çoğu alacakları hizmetler konusunda iyi bir araştırma yapmadıklarından kaynaklı olduğunu söylemek isterim.”