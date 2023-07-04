Vali Ali Çelik, Kurban Bayramı boyunca Kütahya’da 792 bin 705 araç geçişi gerçekleştiğini açıkladı. Vali Çelik, sürücülerin duyarlı davranışları ve kolluk güçlerinin özverili çalışmaları sayesinde güvenli bir bayram geçirildiğini söyledi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı’na başkanlık etti. Toplantının öncelikli gündem maddesi Kurban Bayramı sürecince uygulanan trafik ve asayiş tedbirlerinin sahadaki yansıması oldu.

Vali Ali Çelik, Kurban Bayramı boyunca Kütahya’da 792 bin 705 araç geçişi gerçekleştiğini açıkladı. Yoğun trafik akışına rağmen, trafik ve asayiş açısından herhangi bir ciddi sıkıntı yaşanmadığını belirten Vali Çelik, bayram öncesi alınan önlemler ve trafik düzenlemeleriyle yoğunluğun başarıyla yönetildiğini kaydetti.

Sürücülerin duyarlı davranışları ve kolluk güçlerinin özverili çalışmaları sayesinde huzurlu ve güvenli bir bayram geçirildiğini söyleyen Vali Çelik, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Toplantıda trafik düzenlemeleri, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçların önlenmesi, kolluk güçlerinin koordinasyonu ve vatandaşların güvenliği için yapılacak çalışmalar da ele alındı.