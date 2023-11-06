Muğla’nın en önemli günübirlik tatil beldesi ‘Sakin Kent’ unvanlı Ula’nın Akyaka Mahallesinde tatilcilerin çöplerini öğrenciler temizledi.

Ula Kaymakamlığı koordinesinde Ula Beleyesinin de destek verdiği kıyı temizliği etkinliği Akyaka Orman kampı içinde gerçekleşti. Ula İlçe Spor Müdürlüğü personel ve okullardan gelen çok sayıda öğrenci Akyaka Orman Kampı içinde özellikle mesire alanı olarak kullanılan bölgede temizlik yaptı.

Yaklaşık bir saatlik temizlik çalışmasında 50 poşet çöp toplantı. Toplanan çöpler Ula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çöp kamyonlarına alınarak atık toplama merkezine teslim edildi.