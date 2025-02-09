Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Örencik Yaylası’nda köylüler tarafından oluşturulan kayak pistinde, Abant Gölü Milli Parkı’na gelen vatandaşlar kızak, şambrel ve poşetlerle kayarak eğlendi.

Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Mili Parkı’nda kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye kadar ulaşırken, hafta sonu karın tadını çıkararak değerlendirmek isteyenler milli parkta yoğunluk oluşturdu. Abant Gölü Milli Parkı’nın yakınlarındaki bulunan Örencik Yaylası’nda köylüler tarafından yaklaşık 200 metre uzunluğunda kayak pisti oluşturdu. Tatilcilerin de ilgi odağı olan pistte, aileler kızak, şambrel ve poşetlerle kayarak eğlendi. Kar manzarası eşliğinde göl çevresinde yürüyüş de yapan tatilciler, bol bol fotoğraf çektirerek, kar topu oynamayı da ihmal etmedi.

Eğlenceli anlar dronla havadan görüntülendi.