Yaz mevsimiyle birlikte tatile giden vatandaşlar, hava değişimi ve tatil döneminde yaşadıkları sorunlar nedeniyle aktarların yolunu tuttu.

Yaz mevsimiyle birlikte tatile giden vatandaşlar, hava değişimi ve tatil döneminde yaşadıkları sorunlar nedeniyle aktarların yolunu tuttu.

Yaz tatilliyle birlikte vatandaşlar tatil beldelerinin yolunu tuttu. Tatilcilerin, su kaynaklarına girme ve tatil sonrası dönüş yolunda yaşadıkları hava değişimi nedeniyle vücut dirençlerinde düşüş meydana geldi. Sıcaklardan dolayı terleme, kulak, buruna su girmesi gibi nedenlerden dolayı ve ortak kullanım alanlarından kaynaklı bakterilere maruz kalmayla birlikte vücut direncinde düşüşler yaşayan vatandaşlar, vücudun bağışıklık kazanması için aktarlardan bitkisel ürünler tercih etmeye başladı.

Bir aktarda satış personeli olan Hasan Başkurt, mevsim değişikliğinden dolayı vatandaşların tatil dönüşü dükkanlarına daha yoğun gelmeye başladığını söyledi. Genelde kış mevsiminde bitki karışımlarının alındığını anımsatan Başkurt, “Bunun tam tersi yazın vatandaşların sıcaklıktan dolayı ani terleyip terinin üzerinde kuruması, havuz, deniz gibi alanları ortak kullandıklarından dolayı ağızlarına, kulaklarına, burunlarına su girmesiyle türlü bakterileri vücutlarına girer. Bu yüzden tatil dönüşü soluğu aktarcılarda alıyorlar. Mikroplarla baş edebilmek için genellikle kendi ürettiğimiz karışımlar ilgi görür. Bunlardan biri herkesin bildiği kış çayı. Bu çayın içinde kuşburnu, kedi otu, ada çayı, ıhlamur, papatya ve atom çayı var. Gribe iyi gelir, bağışıklık sistemini güçlendirip nezle, bronşit gibi hastalıklara faydası vardır” dedi.

Tatilden dönen vatandaşların bir diğer sorunu ise saç dökülmesi ve cilt kurulduğundan yakınmak olduğunu aktaran Başkurt, “Vatandaşlarımız ev yapımı sabunlarımıza ve bitkisel yağlarımıza ilgi duyuyor. Saç için önerdiğimiz sabunlarımız daha çok badem sabunu, defne sabunu, bıttım sabunu ve ısırgan otlu sabunlarımız daha çok rağbet görüyor. Vücuttaki dökülmeler için yasemin yağı, vanilya yağı, gül yağı ve kantaron yağı en çok sattığımız ürünlerin arasındadır. Çörek otu var mesela. O da suya damlatılır, içilir. Özellikle yüzdüğümüzde istemeden yuttuğumuz bakterili suyu bir nebze de olsa dezenfekte ettiğini söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.