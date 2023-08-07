Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in yerel tarımsal üretimi geliştirmek için “Toprağa Sarıl, Üretime Katıl” sloganı ile hayata geçirdiği Adabahçe projesinde, yerli tohumlarla yetiştirilen ürünlerin halka aracısız ulaşmasını sağlayan "AdaMarket Ekspres" aracı yoğun ilgi görüyor. Üretilen sebze, meyve ve ambalajlı gıdaları Kuşadalılar ile aracısız buluşturan “AdaMarket Ekspres” aracı her gün kentin farklı bir mahallesine gidiyor.

Yerel tarımsal üretimi kalkındırmak hedefiyle Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından 3 yıl önce yaşama geçirilen Adabahçe’de yerli tohumlarla yetiştirilen ürünleri halkla buluşturan "AdaMarket Ekspres" aracı yoğun ilgi görüyor. Adabahçe’nin bereketli topraklarında boy veren tarımsal ürünler ile Yaylaköy ve Kirazlı gibi mahallerde köylülerin ürettiği tarhana, erişte ve reçel gibi temel gıda maddeleri "AdaMarket Ekspres" aracının raflarında buluşuyor. Son olarak Davutlar Mahallesi’nde bulunan Ada Camping’e uğrayan aracın önünde tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu. Adabahçe’nin birbirinden lezzetli meyve ve sebzelerini satın alanlar Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.

İzmir’den tatil için arkadaşlarıyla birlikte Kuşadası’na gelen Şilan Kaya, Kuşadası Belediyesi’nin AdaMarket Ekspres aracı hizmetini çok beğendiğini söyledi. Satın aldığı meyvelerin çok taze olduğunu belirten Kaya, “Özellikle şeftalinin tadını çok sevdim. Hem Kuşadalılar hem de bizler için güzel bir hizmet. AdaMarket Ekspress aracını Ada Camping’de daha sık görmek istiyoruz” dedi.

AdaMarket Ekspres aracının kentin farklı noktalarına uğramasının büyük bir avantaj olduğunu kaydeden Hülya Küçük ise, “Satılan sebze ve meyvelerin fiyatları da gayet uygun. Tatil için geldiğimiz Kuşadası’nı böylesine güzel bir hizmet ile karşılaşınca daha çok sevdik” diye konuştu.