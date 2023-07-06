Manisalı genç girişimci Tolga Özgürler 2016 yılında 20 günlük bir tatil için gittiği Phuket’te özellikle yemeklerin Türk ve Avrupalıların damak tadına uymadığını fark edince bir restoran açmaya karar verdi. Kısa sürede büyük ilgi gören ve müşterilerin yemek yiyebilmek için sıraya girdiği restoran, 322 yemek çeşidi ve füzyon mutfağıyla yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Restoranında Türk kültürünü de tanıtan Özgürler’in hedefi ise kurumsallaşarak Hong-Hong, Singapur ve Güney Amerika’da şubeler açmak.

Manisa’da aşırı kiloları yüzünden seyahat etme sıkıntısı yaşayan Tolga Özgürler geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından ertelediği hayallerini de bir bir hayata geçirmeye başladı. Seyahat etmeyi çok sevdiği için önce dünyayı dolaşmaya başlayan Özgürler, Yunanistan, Brezilya, Fas, Singapur ve son olarak Tayland’a giderek tatil yaptı. Tayland’ın ünlü turizm merkezi Phuket’te yaklaşık 20 gün kalan Özgürler, Tay mutfağının Türk ve Avrupalıların damak tadına hitap etmediğini fark edince ülkede restoran açmaya karar verdi. Yaklaşık 6-7 ay sonra çok da büyük olmayan bir bütçeyle restoran açan Özgürler, bir iki ay sonra yemeklerin lezzetiyle ünlenerek büyümeye başladı.

Dünyanın en ünlü eğlence merkezinin hemen yanında

Dünyanın en ünlü eğlence mekanlarının bulunduğu Phuket’in Patong ilçesindeki Bangla Sokağına sadece 200 metre mesafede bulunan Phuketurk Thai & Indian Restaurant 322 yemek çeşidi ve füzyon mutfağıyla Phuket’in en ünlü restoranlarından biri haline geldi. Günde bin kişiye hizmet veren restoran, 32 Taylandlıya da istihdam sağlıyor. Korona Virüs Pandemisi öncesi 3 restorana sahip olan Tolga Özgürler kapattığı iki dükkanından birini yeniden açmak için çalışmalara başladı. Restoranguru tarafından ödüllendirilen Phuketurk Thai & Indian Restaurant aynı zamanda Eshaplus belgesine sahip sayılı restoranlardan biri haline geldi. Tayland hükümeti turistlere Eshaplus sertifikası olan restoranları öneriyor.

“Türklerin bir şey yemediğini gördüm”

2016 yılında tatil için gittiği Phuket’in en ünlü restoranı haline gelen 24 saat hizmet veren Phuketurk Thai & Indian Restaurant’ın sahibi 35 yaşındaki Tolga Özgürler, “Phuket’ten önce dünyanın farklı ülkelerini gezmiştim. 2016 yılında Phuket’e gelince buradan çok etkilendim ama yemekleri bizim damak tadımıza uygun değildi ve burada Türklerin bir şey yemediğini gördüm. Tay mutfağı baharatlı ve şekerli bir mutfak. Bizim gibi Avrupalıların da damak tadına uygun bir mutfak değil. Bizler şekeri sadece tatlılarda kullanırız. Mutfak bölümü mezunu olduğum için aklıma bir Türk restoranı açmak geldi. Gerekli altyapı çalışmalarını yaptıktan ve restoran açmak için neler yapılması gerektiğini öğrendikten sonra çok da fazla olmayan bir bütçeyle restoranı açtım. 1-2 ay nasıl olacak nasıl ilerleyeceğiz diye düşünürken üçüncü aydan sonra biranda büyümeye başladık. Yemeklerin lezzeti ve Türk misafirperverliği restoranın büyümesini de beraberinde getirdi” dedi.

"Türk kültürünü tanıtıyoruz"

Pandemi öncesi 3 restoranı olduğunu kaydeden Özgürler, “Tüm dünyada olduğu gibi burada da etkili olan pandemi dolayısıyla 2 restoranımızı kapatmak zorunda kaldık. Tek restoranla devam ettik ve burada kaldık. Bugün ikinci restoranımızı açmak için tadilat çalışmalarına yeniden başladık ve kısa sürede ikinci restoranımız da faaliyette olacak. Restoranımızda Türk, Tay ve Hint mutfağının lezzetleri var. Füzyon mutfağına sahibiz. Yakında Japon yemeklerini de menümüze ekleyeceğiz. Restoran müşterimizin yüzde 90’ını yabancılar oluşturuyor. Özellikle Rus, Avrupalı, Çinli ve Güney Amerikalı müşterilerimiz var. Burada Türk kültürünü de tanıtmaya çalışıyoruz. İnsanları yedirip içirip göndermenin bir faydası yoktu. Arka fonda Türk müziği çalarken, misafirlerimize ülkemizden, Manisa’dan getirdiğimiz Mesir Macunu ikramında bulunuyoruz. Hemen ne olduğunu sorduklarında hikayesiyle birlikte anlatıyoruz. Osmanlı’yı anlatıyoruz, Türkiye’yi anlatıyoruz ve oldukça ilgilerini çekiyor ve bu da bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Phuket dışına açılmak istiyor

Phuket’te yerel halkla da ilişkilerinin oldukça iyi olduğunu kaydeden Özgürler, “Burada polis teşkilatı, belediye ve yerel halkla da ilişkilerimiz oldukça iyi. 32 kişiye istihdam sağlıyoruz ve bir Türk patronla çalışmaktan çok memnun olduklarını söylüyorlar. Biz çok uzun saatler düşük maaşla değil, iyi maaş ve yasal çalışma saatlerinde çalışanlarımıza tüm haklarını veriyoruz. İstihdama destek olduğum için de oldukça mutluyum. Kurumsallaşma sürecinde burada kalıcı olmak istiyoruz. Kurumsallaşarak büyümek istiyoruz. Sosyal medyada 100 bine yakın takipçimiz var. Restoranımız Google’de 3 binden fazla 5 yıldız almış durumda. Singapur, Hong-Hong gibi yerlerde şubeler açmak istiyoruz. Güney Amerikalı müşterilerimiz de kendi ülkelerinde bu lezzetleri görmek istediklerini söylüyor kim bilir belki ilerleyen yıllarda Güney Amerika’da da şubeler açabiliriz. Burada sadece kendi kabuğumuzda kalmıyoruz. Expo 2028’in Puket’te yapılması için büyük bir kamuoyu çalışması yapılıyor ve büyük ihtimalle de Phuket’te gerçekleşecek. Biz de restoran olarak bunu sonuna kadar destekliyoruz” şeklinde konuştu.