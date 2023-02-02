Yarı yıl tatilinde Kuşadası’ndan tatil için Isparta’ya giden ve aynı evde kaldığı anneannesiyle birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Ecrin Ünlü (11), memleketi Aydın’ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi.

Yarı yıl tatilinde Kuşadası’ndan tatil için Isparta’ya giden ve aynı evde kaldığı anneannesiyle birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Ecrin Ünlü (11), memleketi Aydın’ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi.

Davraz Mahallesi 3941 Sokak’ta, bir binanın 3’üncü katında oturan Şerife İlhan ile yarıyıl tatilinde ziyaretine gelen torunu Ecrin Ünlü, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdi. Şerife İlhan, dün Davraz’da toprağa verilirken torunu Ecrin Ünlü’nün cenazesi, memleketi Aydın’ın Kuşadası ilçesine getirildi. Onbir yaşındaki küçük Ecrin için bugün öğle vakti İkiçeşmelik Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Ecrin’in babası Ahmet Ünlü, abisi Yasin Ünlü, annesi Yasemin Ünlü ve ailenin yakınları katıldı. Baba Ahmet Ünlü, kızının tabutu başında taziyeleri kabul etti. Gözü yaşlı anneyi ise akrabaları ve yakın arkadaşları teselli etti. Kılınan cenaze namazının ardından Ecrin’in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Kuşadası Yeni Asri Mezarlığa götürülüp, toprağa verildi.

Cenaze töreninde konuşan Ecrin’in abisi Yasin Ünlü, “Olay meydana gelmeden 1 gün önce Ecrin ile anneannem çarşıda tost yemiş. Sabah her ikisi de istifra etmiş. Biz de konuştuğumuzda doktora gitmelerini söyledik. Ama benim kardeşim biraz doktordan çekindiği için gitmek istememiş. Daha sonra anneannem sanırım yeni bir kova hazırlayıp, sobayı yakmış. Biz bir süre telefonla arayıp, mesaj attık. Ancak rahatsız olduklarını bildiğimiz için uyuduklarını düşündük. Sonra endişelendiğimiz için annem dayısını aradı. Eve gidip kapıyı kırdıklarında anneannem ve kız kardeşimin hareketsiz yattığını görmüşler. Biz yetkililerden tostu nerede yediklerinin bulunmasını istiyoruz” diyerek abi Ünlü, kardeşinin yediği tosttan da zehirlenme ihtimali olduğunu ileri sürdü.