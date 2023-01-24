Malatya Park Alışveriş Merkezi’nde yarı yıl tatiline gören öğrenciler unutulmadı. Çocukların yakından takip ettiği dizilerden Galaktik Tayfa ile Kral Şakir, gösterileri ile öğrencilere güzel bir gün yaşatacak.

Malatya Park Alışveriş Merkezi’nde yarı yıl tatiline gören öğrenciler unutulmadı. Çocukların yakından takip ettiği dizilerden Galaktik Tayfa ile Kral Şakir, gösterileri ile öğrencilere güzel bir gün yaşatacak.

2022-2023 eğitim-öğretim sezonunda yarı yıl tatilinin başlaması ile birlikte Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi de öğrencilerin buluşma noktalarından biri oldu. Eğitime verilen arada AVM’ye gelerek zaman geçiren öğrenciler için ise Malatya Park tarafından bir sürpriz hazırlandı.

Çocuk dizilerinin kahramanlarından olan Rafadan Tayfa’nın yeni vizyona giren Galaktik Tayfa filminin gösterimi ile imza günü 26 Ocak günü düzenlenecek. Öğrencilerin yoğun bir katılım göstermesinin beklendiği etkinlikler ise aynı gün saat 13:00 ve 16:00’da iki seans olarak gerçekleştirilecek.

Yine çocukların vazgeçemediği dizilerden biri olan Kral Şakir’de yine bu yarı yıl tatilinde Malatyalı çocuklarla buluşuyor. 3,4 ve 5 Şubat’ta Malatya Park AVM’de gerçekleşecek olan etkinlikte de çocukların keyifli anlar yaşaması için her ayrıntı düşünüldü. Saat 13.00, 15.00 ve 17.00 olarak 3 ayrı seansta gerçekleşecek gösterilerde çocuklar sevdikleri dizi karakterleri ile hoşça vakit geçirme fırsatı yakalayacak.