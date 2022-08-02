Kısa sürede söndürülen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kısa sürede söndürülen otluk yangınına vatandaşlar da bağlarını suladıkları sulama motorları ve traktörleriyle yardım etti.

Bozcaada’da bugün saat 15.45 sıralarında yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne (AÇM) bildirdi. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, arazözler ve belediye itfaiyesine ait araçlar sevk edildi.

Afgan kadın, nehrin ortasında ölümün kıyısında bota tutunarak doğum yaptı

Afgan kadın, nehrin ortasında ölümün kıyısında bota tutunarak doğum yaptı

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde çıkan otluk yangını söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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