Tüm Türkiye’de ve KKTC’de saat 18.57’de gerçekleştirilen ‘çök-kapan-tutun’ deprem tatbikatına katılım sağlamayan kahvehanedeki vatandaşlar oyun oynamaya devam etti.

Tüm Türkiye’de ve KKTC’de saat 18.57’de gerçekleştirilen ‘çök-kapan-tutun’ deprem tatbikatına katılım sağlamayan kahvehanedeki vatandaşlar oyun oynamaya devam etti.

12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümünde gerçekleştirilen tatbikata birçok vatandaş katılım sağlarken, bazıları ise önemsemedi. ‘Hayati Uyarı Bildirimi’ sesli olarak 18.57’de cep telefonlarına gönderildi. Kahvehanede kağıt ve taş oyunu oynayan vatandaşlar, sesli ‘Hayatı Uyarı Bildirimi’ gelmesine rağmen oyun oynamaya devam ederek, tatbikata katılım sağlamadı.