Muğla’nın Bodrum ilçesinde ’Çök, Kapan, Tutun’ deprem tatbikatı gerçekleştirildi. 5 yıldızlı bir otelde ve AVM’de yapılan tatbikata alışveriş merkezinde bulunan tüm işletmeler ve vatandaşlar katıldı. 5 yıldızlı oteldeki çalışanlar ve konaklayanlarda tatbikata katıldıktan sonrası oteli boşaltma tatbikatı yaparak kaç dakikada otelin boşalacağını da uygulamalı yaptı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ’Çök, Kapan, Tutun’ deprem tatbikatı gerçekleştirildi. 5 yıldızlı bir otelde ve AVM’de yapılan tatbikata alışveriş merkezinde bulunan tüm işletmeler ve vatandaşlar katıldı. 5 yıldızlı oteldeki çalışanlar ve konaklayanlarda tatbikata katıldıktan sonrası oteli boşaltma tatbikatı yaparak kaç dakikada otelin boşalacağını da uygulamalı yaptı.

Düzce depreminin yıl dönümünde, depremin meydana geldiği saat olan 18.57’de tüm Türkiye’de olduğu gibi Muğla’nın Bodrum ilçesinde de ’ Çök, Kapan, Tutun’ deprem tatbikatı yapıldı. AFAD koordinasyonunda, afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ile toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümünde 81 ilde eş zamanlı olarak saat 18.57’de deprem tatbikatı gerçekleşti.

Oteli boşaltılar

Turizmin önemli merkezlerinden biri olan Bodrum’da da tatbikata katılım çok gerçekleşti. Özellikle Bodrum’da bulunan AVM’de ve 5 yıldızlı bir otelde gerçekleşen tatbikatta “çök, kapan, tutun” hareketi yaparak tatbikatı başarıyla gerçekleştirdi. Otelde yapılan tatbikat ise Çök, kapan, tutun hareketinin ardından otel tahliye işlemi başlattı. Azka otelde gerçekleştirilen tatbikatta otel çalışanları ve konaklayanlar tatbikata katıldı. Çalan alarmla birlikte çök, kapan, tutun hareketi yapıldı. Daha sonra oteli kaç dakika içerisinde boşalta bildiklerini görmek için tahliyeler başladı. O anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Otel ise yaklaşık 1 dakika içerisinde boşaltıldı. Otel personelinin bir kısmı otelin dışına çıkarken bir kısmı ise sahildeki toplanma alanına gitti.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar da tatbikata alışveriş merkezinde katılarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kaymakam Bayar, “Bizim amacımız duyarlılığı en üst noktaya çekip insanları deprem öncesinde ya da başka afetlere hazır hale getirebilmek" ifadelerini kullandı.

Azka Otel Güvenlik Müdürü Mehmet Tafur Akıncı ise bu gibi tatbikatların önemli olduğunu ifade ederek, “Uygulamalı olarak deprem anından yapılması gerekenleri yaptık. Biz Azka ailesi olarak bu tatbikatları yılda bir yapıyoruz. Maalesef Ülkemiz deprem bölgesi, bunun için bilinçlenmek en önemlisi bizde tatbikata katılarak eksiklerimizi görme imkanı bulduk. Yeniden yol haritamızı çizip daha da geliştireceğiz” dedi.